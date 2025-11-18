Volley Ladispoli U15, esordio da incorniciare: espugnata Roma 3-0

Prestazione maiuscola per i baby rossoblù che partono con una vittoria “sonante” sul campo di una delle favorite del campionato.

LADISPOLI (RM) – Inizio di stagione col botto per la Volley Ladispoli Under 15 Maschile, che inaugura il suo cammino in campionato con una vittoria di grande spessore, espugnando il campo della temibile KK Volley Roma con un netto 3 set a 0.

Il successo dei giovani tirrenici è doppiamente significativo, trattandosi di una vittoria ottenuta in trasferta contro una delle formazioni accreditate alla vittoria finale. I baby rossoblù, guidati in panchina dai coach Marco Chiola e Simone Agostini, hanno offerto una prestazione corale e convincente, capace di schiacciare gli avversari e di dimostrare da subito un grande potenziale.

Nonostante la strada del campionato sia ancora lunga e ricca di sfide, questo risultato rappresenta una boccata d’ossigeno e un’iniezione di fiducia fondamentale per il morale del gruppo. La prova fornita è stata la conferma di un lavoro tecnico ben impostato e di una squadra desiderosa di mettersi in gioco.

La Volley Ladispoli si gode ora questo risultato pesante, frutto della determinazione e della grinta dimostrata in campo.

La squadra Under 15 della Volley Ladispoli, autrice di una prestazione maiuscola contro KK Volley Roma. Da sinistra in piedi: Marco Chiola (coach), Bostan Bogdan Andrei, Zacchei Luca, Di Gioia Emanuele, Palombi Alessio, Bugur Stefan, De Martis Leonardo, Mazouz Amine e Simone Agostini (Vice Coach). In ginocchio da sinistra: Riposati Lorenzo, Neagu Alessandro Costin, Amori Andrea, Sangulin Luca e Castiglione Samuele.