Pattinaggio Velocità: Bronzo ai Campionati D’Europa per Elisa Folli della Debby Roller Team

Al suo primo anno di categoria, Elisa Folli atleta nata e cresciuta nella squadra di Ladispoli, la plurimedagliata DEBBY ROLLER TEAM ed anche lei nella categoria Allieve (15-16 anni) già pluricampionessa Italiana, il 5 Settembre con la maglia Azzurra a rappresentare l’Italia conquista una Medaglia di Bronzo ai Campionati D’Europa che si stanno svolgendo proprio in Italia, nel pattinodromo di Santa Barbara a L’Aquila, nei mt 5.000 ad Eliminazione in un finale tutto in recupero che però non riesce ad agganciare la francese al secondo posto e la portoghese che conquista l’Oro Europeo.

Nella giornata del 6 Settembre sfiora la seconda medaglia raggiungendo un quarto posto nella mt 1.000, quando all’ultimo giro era in testa e per un errore di traiettoria, perde posizione e non riesce più ad agganciare il trio di testa.

Terminato il Campionato D’Europa su Pista, l’8 Settembre inizierà il Campionato D’Europa su strada, nella speranza di vedere la nostra nazionale Elisa sempre più in alto nella classifica della massima competizione continetale.

Il Coach Andrea Farris e l’allenatrice Valentina Manca euforici del massimo traguardo raggiunto in questa stagione, ringraziano il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Massimiliano Presti ed il suo staff per aver creduto in Elisa ed aver gestito al meglio le sue gare.