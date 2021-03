Share Pin 17 Condivisioni

Zingaretti: “ Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità”

Partito Democratico, Zingaretti lascia l’incarico da segretario –

“Visto che il bersaglio sono io, per amore dell’Italia e del partito, non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione”.

Queste le parole di Nicola Zingaretti che dopo le ultime polemiche ha deciso di rimettere l’incarico da Segretario nazionale del Partito Democratico.

“Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità”, aggiunge.

“Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente”, ha scritto in un post su Facebook.

“Lo stillicidio non finisce – rincara il segretario uscente –.Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie”.

“L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili. Io ho fatto la mia parte” ha concluso.