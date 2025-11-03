Pareggio amaro per il Cerveteri: la doppietta non basta contro il Tarquinia

I verde-azzurri dominano la ripresa e ribaltano il risultato in tre minuti, ma il Tarquinia acciuffa il 2-2 quasi allo scadere, interrompendo (parzialmente) la striscia positiva.

Il Cerveteri manca l’appuntamento con la vittoria, portando a casa un punto prezioso in trasferta, ma che per l’andamento del match sta decisamente stretto. Il derby etrusco contro il Tarquinia termina 2-2 al termine di una gara a due facce: un primo tempo equilibrato e una ripresa dominata in lungo e in largo dai “Cervi”.

La squadra verde-azzurra conquista così il quarto risultato utile consecutivo, ma resta il rammarico per non aver chiuso la partita dopo la rimonta.

La Cronaca del Match

Dopo una prima frazione di gioco con poche emozioni, è nella ripresa che il Cerveteri alza il baricentro, costringendo il Tarquinia a chiudersi nella propria metà campo. L’assedio verde-azzurro si fa intenso, con diverse occasioni da rete: una traversa colpita da Tancredi e un tentativo di Ferruzzi che sfiora il pareggio.

La gara si accende negli ultimi dieci minuti, regalando una scarica di emozioni e quattro gol. All’80º, un fallo in area su Falco concede un calcio di rigore ai ceriti: dal dischetto, Patrascu è glaciale e non sbaglia, firmando l’1-1.

L’esultanza del settore ospite, gremito da circa 50 tifosi verde-azzurri, si ripete solo tre minuti più tardi, all’83º: un’incornata perfetta di Ardeli completa il ribaltone, portando il Cerveteri in vantaggio per 2-1.

Quando la vittoria sembra ormai in tasca, il Tarquinia non molla e trova il guizzo per il pareggio quasi allo scadere. Una punizione battuta appena fuori dalla linea dell’area di rigore viene trasformata in rete da Marcomeni, fissando il risultato finale sul 2-2.

Tanti i rimpianti in casa Cerveteri, che ha dimostrato grande carattere, ma che non è riuscito a gestire il doppio vantaggio.