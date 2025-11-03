L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di liberare il conducente, trasportato in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita

Incidente a Cerveteri: Tir si ribalta durante le operazioni di scarico, ferito l’autista

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 07:15, in via Settevene Palo 1, nel comune di Cerveteri.

Un autoarticolato si è ribaltato su un fianco mentre era impegnato nelle operazioni di scarico, per cause che sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra 26A dei Vigili del Fuoco di Cerveteri. Giunti sul luogo dell’incidente, i pompieri hanno lavorato rapidamente per estrarre l’autista dalla cabina del mezzo pesante.

Il conducente, le cui condizioni non sembrano essere gravi, è stato subito affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato per accertamenti all’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Per la rimozione e il riposizionamento del Tir incidentato, è stato necessario l’intervento dell’autogru AG17, fatta arrivare dal comando di Civitavecchia.

Presenti sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.