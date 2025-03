Papa Francesco, oggi due episodi di insufficienza respiratoria

Si è reso necessario l’uso della ventilazione meccanica

Ancora un momento difficile per Papa Francesco, proprio oggi si sono registrati due gravi episodi di insufficienza respiratoria acuta, che hanno richiesto l’uso della ventilazione meccanica, questo è quanto riporta il bollettino ufficiale del Vaticano. Tuttavia, è positivo sapere che il Papa rimane vigile e collaborante.

Continua dunque l’attenzione e la cura al Policlinico Gemelli, dove il pontefice è ricoverato dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale, come già annunciate a presiedere il rito delle Cenerei mercoledì sarà il cardinale Angelo De Donatis all’Aventino, come disposto dallo stesso Papa Francesco