Lupi al Cerveteri: “Meritiamo una classifica diversa”

“Dobbiamo invertire la marcia, la squadra è viva e gioca a testa alta”

Deve ritrovare la vittoria il Cerveteri, che ha iniziato il girone di ritorno con un pareggio e tre sconfitte.

I verde azzurri si preparano ad affrontare la delicata trasferta sul campo dell’Atletico Vescovio, che all’andata batterono, quando i capitolini erano in fase di rodaggio. Ora sembrano aver cambiato pelle, sono migliorati a dismisura, vogliono puntare ad arrivare tra le prime tre. Il compito degli etruschi è di voltare pagina, prendere almeno un pari.

“Abbiamo poca fortuna. Non voglio che sia una scusante – spiega patron Lupi – ma meritavamo qualche punto in più in classifica. Adesso, c’è soltanto da pensare a fare punti, a metterne in cascina. Abbiamo due gare complicate, sono fiducioso, consapevole che faremo bene. Non ci abbattiamo, abbiamo la forza per reagire. La squadra è viva, gioca a testa alta”.