Dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 marzo per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 marzo, sarà chiusa la stazione di Fregene Maccarese, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di utilizzare Torrimpietra.