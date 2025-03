Personale tecnico a lavoro all’inizio di Via Ponchielli e all’incrocio tra via Ponchielli e via Pergolesi

“Da diversi giorni in alcune vie della Frazione di Valcanneto si stanno verificando disservizi legati al servizio di pubblica illuminazione. Sebbene la nostra Multiservizi Caerite sia più volte intervenuta sul posto, continuano a verificarsi interruzioni o mancanze complete della luce stradale. Per questo motivo, al fine di avere un quadro della situazione più chiaro e approfondito, domani mattina, martedì 4 marzo inizieranno delle ispezioni ed alcuni scavi stradali per verificare se si tratta di un guasto localizzato ad un solo punto o se è invece esteso all’intera tratta della linea elettrica”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

Pubblica illuminazione a Valcanneto: domani sopralluogo della Multiservizi per verificare la reale entità del guasto

“A seguito dei primi sopralluoghi – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – abbiamo constatato un importante problema sulla linea dell’impianto che ha origine in Via Muzio Clementi. Tecnicamente, potrebbe essere ‘scoppiata’ una delle diramazioni di questo quadro, che appunto sta comportando i disagi che si stanno vivendo in questi giorni. Nella giornata di domani, sono previsti due scavi stradali all’inizio di Via Ponchielli e all’incrocio tra Via Ponchielli stessa e via Pergolesi. Solamente una volta effettuati questi controlli, potremo capire se sarà sufficiente intervenire localmente e solo in determinati tratti o se purtroppo sarà necessaria la sostituzione del cavidotto dell’intera rete”.

“Non appena saranno terminati i sopralluoghi effettuati dalla Multiservizi, coordinati come sempre dall’Ingegner Umberto Forghieri al quale va il mio ringraziamento – conclude il Sindaco – sapremo dire con certezza l’entità del danno reale e i tempi di sistemazione per il ritorno in funzione definitivo degli impianti. Ringrazio inoltre il nostro Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti che insieme alla nostra Municipalizzata sta monitorando costantemente la situazione e seguirà l’avvio dei sopralluoghi”.