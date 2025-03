“Le strade di Cerveteri stanno affondando nella stessa misura del comune di Cerveteri, che pensa a tutto, tranne che a tutelare i cittadini”.

Così il consigliere di opposizione Paolacci in una nota.

Paolacci sulle strade: “Buche e voragini, le principali vie della città abbandonate e pericolose per motorini e veicoli”

“A ogni pioggia – aggiunge – puntualmente, le strade si ammalorano, rivelandosi pericolose per moto, auto e pedoni. Da Cerveteri a Valcanneto la situazione è diventata insostenibile, buche e voragini dominano percorsi che obbligano gli automobilisti a gimkane per non danneggiare il veicolo. Alla rotonda tra la via Settevene Palo e viale Manzoni si è formata una buca con pezzi di asfalto dispersi lungo la strada: si sbrighino a risolvere il problema, per evitare che ci siano incidenti. Il manto stradale, in generale, nei punti di più frequentati è deteriorato, per non parlare delle vie secondare, in campagna, che sono finite nel dimenticatoio”.