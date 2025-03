Incastrato dagli screenshot del riscatto sui social network e denunciato dalla Polizia di Stato.

Roma, ruba a un violinista gli strumenti e poi chiede un riscatto di 2000 euro –

Il violino e un amplificatore: è questo il bottino che un uomo di 25 anni, di origini bosniache, è riuscito a trafugare da un’auto ferma in un autogrill della Magliana. L’uomo è subito fuggito con la refurtiva, ma non si è accontentato.

La vittima un ragazzo di Pavia di 24 anni che aveva da subito diffuso annunci con le foto degli oggetti rubati su vari siti internet nel tentativo di recuperarli e che aveva anche sporto denuncia per il furto subito e per i danni alla propria auto.

È tramite quegli annunci che finalmente viene contattato dopo due giorni da un uomo che, facendo perno sul valore affettivo per il violino, ha chiesto al ragazzo 2000 euro per il “cavallo di ritorno”.

Sono stati gli agenti dell’ XI Distretto San Paolo ad intercettare il ladro a pochi giorni dall’accaduto.

La vittima, fingendosi consenziente, aveva quindi fissato un appuntamento con lo sconosciuto in via Candoni, in corrispondenza di un campo nomadi. Nel frattempo, aveva già fornito alla polizia tutti gli screenshot delle conversazioni intercorse con lui.

La sera dell’incontro, mentre il 24enne dava buca all’uomo, i poliziotti del Distretto San Paolo erano all’opera per verificare la corrispondenza tra l’intestatario del profilo social che aveva contattato la vittima e quello dell’utenza da cui, fino all’orario prestabilito per il loro incontro, aveva continuato a contattarlo.

Il mattino dopo, gli agenti si sono presentati nel luogo fissato per l’appuntamento del giorno prima.

All’interno del box in cui l’uomo stava dormendo, erano nascosti il prezioso violino ed una cassa acustica, anch’essa ritenuta presumibile provento di furto anche se diversa da quella rubata al giovane musicista.

Per l’uomo, un 25enne bosniaco, è immediatamente scattata la denuncia e sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura per valutare l’eventuale revoca del suo titolo di soggiorno sul territorio nazionale.