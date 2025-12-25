Paolacci: “Strade con buche e pericoli dopo le piogge, il comune si organizzi per sistemare i tratti pericolosi” 

I cittadini di Cerveteri dopo le piogge ininterrotte dei giorni scorsi, si sono svegliati con l’asfalto ammalorato delle strade. L’arteria principale, la Settevene Paolo, dorsale cittadina, è disseminata di buche.
Lo denuncia il consigliere comunale di opposizione Gianluca Paolacci.
“A causa delle fortissime piogge le strade , dalla città alle frazioni, si sono trasformate in campi di battaglia. Per questo motivo, su segnalazione dei cittadini, chiedo all’amministrazione di far intervenire la ditta per la manutenzione, affinché, considerando il traffico natalizio, gli automobilisti possano guidare con tranquillità, evitando di portare la macchina dal gommista o meccanico – dichiara Paolacci”.