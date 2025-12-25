Si parte il 6 gennaio in coppa con il Bracciano, l’11 torna in campionato con la prova del nove con il Grifone

Il Ladispoli Women chiude il 2025 con una sconfitta sul campo della corazzata Jem’s, salutando l’anno che è stato altalenante. La formazione rossoblù, infatti, si fermerà solo qualche giorno, riprenderà gli allenamenti la prossima settimana in vista dell’impegno di coppa Italia contro il Bracciano.

Ladispoli Women, per il 2026 sono molti gli impegni tra Coppa Italia e campionato

In calendario, l’11 gennaio, c’ è il match di campionato con il Grifone, prova del nove per le ragazze del direttore generale Vincenzo Maria Persi e il tecnico Catia Perigli. L’obiettivo, quindi, è prepararsi al prossimo match con la massima concentrazione, visto che la dirigenza vuole continuare il percorso in Coppa Italia, già vinta tre stagioni fa sul campo della Romulea. Aspettative alte per le girls rossoblù che si sono riunite per fare gli auguri agli sportivi ladispolani che seguono con passione le sorti della formazione femminile, punto fermo nei progetti della dirigenza tirrenica.

