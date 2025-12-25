A guidare l’ensemble di musiciste sarà il violino di Maria Letizia Beneduce, una violinista da oltre dieci anni presente nell’Orchestra del Festival di Sanremo

A Cerveteri torna la magia de “Le Capinere”. Al Granarone un concerto al lume di 500 candele di uno straordinario ensemble tutto al femminile

Chi ha già assistito al meraviglioso e applauditissimo concerto che l’ensemble tutto al femminile, “Le Capinere”, ha tenuto la scorsa estate nella Necropoli della Banditaccia, sa di cosa stiamo parlando. Ci aspetta un’aula in penombra, il silenzio della sala e la luce calda di oltre 500 candele pronta a disegnare un’atmosfera fuori dal tempo. È con questo scenario che Cerveteri si prepara ad accogliere nuovamente “Le Capinere”.

Questa volta l’appuntamento è fissato per martedì 30 dicembre alle ore 21:00, nell’Aula Consiliare del Granarone, per uno degli eventi sicuramente tra i più suggestivi del Natale Caerite 2025. L’ingresso sarà libero e gratuito.

In programma lo spettacolo “Lucevan le stelle a Natale”, che rappresenterà un omaggio ai grandi compositori della storia della musica. Da Verdi a Bizet, passando per le colonne sonore del cinema italiano e mondiale firmate Nino Rota, Nicola Piovani ed Ennio Morricone. Senza naturalmente dimenticare i tradizionali brani natalizi.

A guidare l’ensemble di musiciste sarà il violino di Maria Letizia Beneduce, una straordinaria violinista da oltre dieci anni è stabilmente presente nell’Orchestra del Festival di Sanremo. Il gruppo sarà inoltre impreziosito dalla presenza di una cantante lirica.

A presentare l’evento è stata l’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, Francesca Cennerilli, che ha così dichiarato.

“Non un concerto, ma un viaggio immersivo nelle emozioni, nei ricordi, sensazioni che solamente la musica è in grado di offrire. “Lucevano le Stelle” ci porterà per una sera un mondo parallelo. Le raffinate sonorità e melodie, le oltre 500candele accese, ci regaleranno sensazioni davvero uniche che ci faranno viaggiare nel tempo. “Le Capinere” sono sinonimo di qualità: già questa estate abbiamo ospitato un appuntamento analogo all’interno della Necropoli della Banditaccia e la risposta del pubblico è stata impressionante. Sono certa che anche quest’anno, con il meraviglioso quintetto de Le Capinere, sarà gradito dai nostri cittadini. Il concerto, così come tutti gli altri appuntamenti del Natale Caerite, è ad ingresso gratuito.”

La Cennerilli ha poi ha aggiunto. “Il Concerto de Le Capinere è una delle punte di diamante del Natale Caerite 2025. In programma, tra i tanti appuntamenti, cito con estremo piacere le due serate dedicate al grande Gospel. Con il “Concerto Gospel Sister Heart” di domenica 28 dicembre e il ‘Gospel Italian Singers’ di lunedì 5 gennaio. Il “Christmas Candle Experience” del 1°Gennaio e l’immancabile e tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente al Parco della Legnara del 4, 5 e 6 gennaio“.