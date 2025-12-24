La Fanfara Gennaretti-Lalli della Sezione intercomunale Ladispoli-Cerveteri a Bruxelles per la quinta edizione del “Belgian-Italian jazz festival”

Nei giorni scorsi, la Fanfara dei Bersaglieri Gennaretti-Lalli, accompagnata dal Presidente della Sezione ANB di Cerveteri/Ladispoli, Bruno Rinaldi, si è recata a Bruxelles per partecipare all’inaugurazione della quinta edizione del Belgian-Italian jazz festival.

La prima serata del festival, dedicata alle radici del jazz, si è aperta proprio con la corsa della nostra Fanfara. Che i Bersaglieri hanno eseguito nel piazzale antistante il teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. A seguire, i musicisti si sono esibiti con un concerto all’interno dello stesso teatro.

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è stato organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia, l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, la Camera di Commercio Belgo-Italiana e il Comitato Italiani all’estero (COMITES) di Bruxelles. Obiettivo dell’iniziativa è stato la promozione della musica jazz italiana in Belgio e, allo stesso tempo, il rafforzamento dei legami culturali tra le due comunità.

I musicisti della Fanfara si sono esibiti nel teatro dell’Istituto Italiano di Cultura alla presenza di un folto pubblico. Che ha apprezzato il variegato repertorio musicale proposto dai Bersaglieri. Che ha spaziato tra brani bersagliereschi, opere liriche quali “l’Aida” di Verdi e gospel, come “when the saints go marching in”. Quest’ultimo eseguito con Angelo Gregorio, sassofonista, direttore d’orchestra, musicista e professore presso Accademie di musica di Bruxelles nonché promotore del Festival.

Il Presidente dell’Istituto, “Direttore di chiara fama” professor Pierre di Toro, il Console Generale d’Italia a Bruxelles Francesco Varriale e il Consigliere del COMITES Francesco Fusaro hanno espresso all’unanimità parole di elogio.

Da sottolineare come la presenza di una Fanfara alla prima serata del festival assume un significato particolare. La musica delle fanfare militari, che si esibiscono in movimento tra le persone e in spazi pubblici, vuole restituire il carattere popolare, processionale e rituale della tradizione jazzistica. Con particolare riferimento alle “brass bands” e “marching bands”.