Cerveteri, torna il grande Gospel. Domenica, al Granarone, in concerto il coro “Sister Heart”

Cerveteri, torna il grande Gospel. Domenica, al Granarone, in concerto il coro “Sister Heart”

Il Natale Caerite 2025 si accende con il grande Gospel. Domenica 28 dicembre alle ore 21:00, nell’Aula Consiliare del Granarone, è in programma una serata musicale con il Coro Gospel “Sister Heart”, diretto dal Maestro Irina Arozarena. L’ingresso è libero e gratuito.

Si potrà assistere ad un’eccezionale esibizione. Ad uno spettacolo che alternerà brani della tradizione gospel a canzoni più natalizie. Sul palco si esibirà un magnifico ensemble composto da undici elementi: nove coriste e una pianista.

A sottolineare l’attesa per l’evento è l’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, Francesca Cennerilli, che ha dichiarato: “L’appuntamento con ‘Sister Heart’ è uno dei più attesi all’interno del Natale Caerite di quest’anno. Una serata da trascorrere insieme in compagnia di musicisti e artisti straordinari, per vivere insieme l’atmosfera natalizia”.