Cerveteri, torna il grande Gospel. Domenica, al Granarone, in concerto il coro “Sister Heart”
Il Natale Caerite 2025 si accende con il grande Gospel. Domenica 28 dicembre alle ore 21:00, nell’Aula Consiliare del Granarone, è in programma una serata musicale con il Coro Gospel “Sister Heart”, diretto dal Maestro Irina Arozarena. L’ingresso è libero e gratuito.
Si potrà assistere ad un’eccezionale esibizione. Ad uno spettacolo che alternerà brani della tradizione gospel a canzoni più natalizie. Sul palco si esibirà un magnifico ensemble composto da undici elementi: nove coriste e una pianista.
A sottolineare l’attesa per l’evento è l’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, Francesca Cennerilli, che ha dichiarato: “L’appuntamento con ‘Sister Heart’ è uno dei più attesi all’interno del Natale Caerite di quest’anno. Una serata da trascorrere insieme in compagnia di musicisti e artisti straordinari, per vivere insieme l’atmosfera natalizia”.