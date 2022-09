Ad Alessio Fiorentini, il coach che ha ottenuto la promozione lo scorso anno, subentra Andrea Ciprigno

Pallacanestro, la MisterCucina Dinamo Ladispoli cambia allenatore –

A un mese esatto dall’inizio del campionato di serie D la Pallacanestro Dinamo Ladispoli cambia la guida tecnica della prima squadra.

Ad Alessio Fiorentini, il coach che ha ottenuto la promozione lo scorso anno, subentra Andrea Ciprigno.

“Innanzitutto a nome dell’intero staff societario ci tengo a ringraziare coach Fiorentini per l’eccellente lavoro fatto che nella scorsa stagione ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento di un obiettivo prestigioso”, dichiara il Direttore Generale Biagio Camicia.

“Noi siamo una associazione dilettantistica, e questo significa che tutti alla Dinamo Ladispoli si muovono spinti da una grandissima passione sportiva, un vero e proprio amore per questo sport; questo però poi può comportare, come nel caso specifico, che impegni professionali privati, di lavoro o di studio, abbiano la priorità sul resto.

Salutiamo con affetto Alessio, gli auguriamo il meglio e magari in un prossimo futuro speriamo di poterlo riavere a bordo con qualche incarico speciale”.

“Da possibili problemi nascono sempre potenziali opportunità” continua il DG Camicia “e crediamo sia proprio questo uno dei casi: è infatti con piacere che posso annunciare il raggiungimento dell’accordo con Andrea Ciprigno come nuovo coach della nostra prima squadra.

Andrea collaborava con la Dinamo già da qualche mese in veste di Team Manager e con Alessio Fiorentini ha composto il roster che affronterà questa entusiasmante nuova sfida.

È giovane, conosce il territorio essendo nato e cresciuto a Ladispoli, è un grande appassionato, è soprattutto un ottimo allenatore con alle spalle trascorsi in campionati giovanili importanti e di serie D e C, con il Presidente Fois siamo assolutamente convinti che la nostra sia ancora una volta una scelta vincente”.

“Sono contento e veramente molto carico per il nuovo ruolo” replica coach Ciprigno “c’è tantissimo lavoro da fare, forse siamo partiti con un po’ di ritardo, ma sono fiducioso che ci faremo trovare pronti ed agguerriti per questo esordio così importante.

Sento il supporto della società, degli appassionati ladispolani ma soprattutto sento e so di avere un gruppo di giocatori che non ha niente da invidiare a nessuno e che ha già dimostrato lo scorso anno come la forza di una vera squadra non sia la sommatoria dei valori individuali ma la sua moltiplicazione.

Il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza, il prima possibile, quello che verrà dopo farà storia a sé”.

Così invece il Presidente Fois: “Ci sono ancora alcune cose da mettere in fila per poter iniziare bene una stagione che in qualsiasi caso sarà esaltante; a livello tecnico, organizzativo e infrastrutturale mancano ancora delle conferme ma sono certo che entro Ottobre tutto andrà a posto, c’è entusiasmo in città, c’è una Amministrazione attenta allo sport e tutto questo ci spinge a fare del nostro meglio.

Uno dei più grandi statisti mondiali, Winston Churcill, amava ripetere che non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare; la Dinamo ha già dimostrato nel suo recente passato quanto sia resiliente e capace di trasformare la pressione, lo stress in nuova energia positiva, è nel suo DNA, è nel suo stesso nome la capacità di farlo.

Sono convinto che ancora una volta sarà questo il caso, ancora una volta miglioreremo, coach Ciprigno è un valore aggiunto per la nostra associazione e la MisterCucina Dinamo Ladispoli farà un campionato all’altezza delle aspettative”.