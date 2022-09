Ma anche centinaia di auto controllate e 13 esercizi commerciali verificati

Roma, 866 persone identificate nel week-end dalla Polizia –

Nell’ultimo fine settimana gli agenti del Commissariato di Trastevere, coadiuvati dai colleghi di vari distretti della città, hanno eseguito vari controlli per l’identificazione di persone in contrasto alla criminalità.

Sono state identificate 79 persone e 10 di queste sono state accompagnate negli uffici di Polizia per accertamenti.

Una è stata trattenuta presso il Centro Prima Accoglienza di Ponte Galeria, a 2 stranieri è stato notificato il decreto di espulsione mentre 3 sono state rilasciate in quanto già destinatarie di provvedimento e in attesa di nulla osta dell’Autorità Giudiziaria.

Tre invece le persone denunciate: 2 per reati inerenti gli stupefacenti e una per violazione dell’ordine del Questore emesso a seguito di espulsione.

I controlli a San Lorenzo

Analoghi controlli continuano, costanti, anche nel quartiere di San Lorenzo, particolarmente interessato dalla movida notturna, dove gli agenti del commissariato unitamente al Camper Mobile della Polizia di Stato ed alcuni equipaggi della Polizia Locale Roma Capitale e dell’Arma dei Carabinieri hanno identificato 169 persone di cui 3 straniere, controllato 71 autovetture, elevato 59 contravvenzioni al codice della strada. 8 invece le attività commerciali controllate con 3 sanzioni amministrative per violazione alle norme comunali antialcol.

Denunciata, inoltre, una persona per violazione alla normativa sugli stupefacenti e un’altra per inosservanza al Daspo Urbano.

Furti in alla Stazione Trastevere

Personale del XIII Distretto Monteverde, dell’ XI Distretto San Paolo e del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, di personale del G.I.T. e della Polizia Locale di Roma Capitale, ha effettuato mirati controlli per la prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare riferimento alle truffe agli anziani, oltre a svolgere mirate attività per contrastare il degrado sia all’interno che all’esterno della stazione ferroviaria di “Roma Trastevere”. Sono stati controllati due esercizi commerciali di cui un compro oro e un bar.

Con la collaborazione del Compartimento della Polizia Ferroviaria, in accordo con Rete Ferroviaria Italiana, è stata effettuata un’operazione antidegrado per il ripristino della legalità e il recupero della zona perimetrale di Piazzale Flavio Biondo.

Gli altri controlli in città

Nella zona di via Rolli – via Chiappini – Giardino Gattinoni sono state controllate 12 persone: un cittadino straniero è stato accompagnato in Questura dove gli è stato notificato un provvedimento di allontanamento.

Nella zona adiacente l’ospedale San Camillo Forlanini invece, è stato sanzionato un parcheggiatore abusivo. Inoltre sono state arrestate due persone: la prima per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovata con 1100 grammi di hashish e 67 grammi di cocaina mentre l’altra per inottemperanza al divieto di avvicinamento alla parte offesa; lo stesso è stato inoltre denunciato per sfruttamento della prostituzione. Un altro soggetto è stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e, in ultimo, si è proceduto al ritiro, in via cautelare, di 7 armi ad un soggetto poiché indagato per maltrattamenti in famiglia.

Al termine del servizio sono state 436 le persone identificate di cui 22 stranieri e 42 i veicoli controllati con 3 sanzioni al codice della strada. 4 sono stati i controlli amministrativi ad alcuni esercizi commerciali.

In ultimo a Spinaceto, durante un servizio straordinario denominato per il controllo del territorio, gli agenti del locale Commissariato hanno identificato 182 persone di cui 21 stranieri, controllato 130 veicoli ed un esercizio commerciale. Ai suddetti controlli hanno operativamente contribuito anche l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e il Reparto Prevenzione Crimine Lazio.