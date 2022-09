Belardinelli, Pailacci, Pavin e Piergentili: “Allagamenti e bambini della prima elementare costretti ad aspettare sotto la pioggia lo scuolabus in ritardo”

Maltempo a Cerveteri, l’opposizione contro Gubetti –

I consiglieri AnnaLisa Belardinelli, Gianluca Pailacci, Vilma Pavin e Luca Piergentili attaccano direttamente la nuova amministrazione comunale per come sta gestendo la situazione maltempo in queste ore.

“Prime piogge e prime grane per l’amministrazione Gubetti – scrivono in un comunicato congiunto –. Allagamenti e bambini della prima elementare costretti ad aspettare sotto la pioggia, per più di mezz’ora, lo scuolabus che arriva in ritardo alla Salvo d’Acquisto, causando anche l’entrata in ritardo degli alunni della secondaria… ovviamente senza alcun avviso, se non stamattina da parte del personale della scuola che si è scusata con i genitori pur non avendo alcuna responsabilità”.

“Come era prevedibile – proseguono – è cambiato il direttore d’orchestra, ma la musica è sempre la stessa, del resto in campagna elettorale hanno sempre invocato la continuità con la precedente amministrazione, sbandierando la realizzazione di opere pubbliche “faraoniche” (si fa per dire) come la rotatoria di Via Chirieletti che ad ogni pioggia si trasforma in un lago…

E allora vogliamo ricordare, ancora una volta, ai nostri amministratori che noi siamo disponibili a collaborare pur di dare risposte concrete che, in oltre 10 anni, non sono stati capaci di dare ai cittadini, stanchi ormai delle chiacchiere, delle promesse che rimangono tali, di selfie e passerelle…. a proposito abbiamo notato la presenza quasi costante dell’ex sindaco Pascucci negli uffici della segretaria dell’attuale sindaco Gubetti, ma da informazioni prese dall’ufficio competente non risulta assunto…. a questo punto qualcuno dovrebbe chiarire a che titolo Pascucci frequenta gli uffici comunali….

“A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”