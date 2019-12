Condividi Pin 13 Condivisioni

La nota della Dinamo Ladispoli

Pallacanestro Dinamo Ladispoli, una settimana prenatalizia “magica” – Quella appena trascorsa e’ stata forse la settimana piu’ importante dell’anno per la Dinamo, sicuramente la piu’ emozionante; hanno infatti finalmente fatto il loro esordio in partite di campionato le categorie minibasket targate ITInCasa Ladispoli degli Esordienti (bambini e bambine del 2008 e 2009) e degli Aquilotti (2009 e 2010), con i primi che hanno giocato in casa contro il Pyrgi Civitavecchia e i secondi che sono andati a far visita ai pari eta’ di Cerveteri.

Pallacanestro Dinamo Ladispoli, una settimana prenatalizia “magica”

Seppur, ovviamente, in queste categorie il risultato finale e’ l’ultima delle cose che conta, le partite sono stato un vero e proprio spettacolo, bellissimo, emozionante e molto divertente; sono state tutte partite combattute, intense, grandi lotte sotto canestro e tanto dinamismo con corse da una parte all’altra del campo, con i bambini che gioivano o “soffrivano” per ogni canestro fatto o subito, ma vederli poi tutti comunque soddisfatti, abbracciati e sorridenti a fine gara e’ sempre “magico”, una di quelle cose che fa apprezzare e gustare il vero piacere dello sport.

E’ sempre incredibile constatare le diverse abilita’ e capacita’ di crescita di ogni bambino, vere e proprie “spugne” nei processi di apprendimento, certo ognuno con i suoi tempi e le sue pecularieta’, ma tutti stupefacentemente simili nella loro voglia di fare e capacita’ di entusiasmarsi per le cose che piu’ gli piacciono; semplicemente fantastici !!!

Con il nuovo anno poi tocchera’ anche alle piu’ piccole e piccoli cimentarsi nei tornei dedicati alle categorie Scoiattoli (nati 2011 e 2012) e Pulcini (2013 e 2014), che andranno cosi’ a completare il quadro del settore minibasket Dinamo che quest’anno ha visto una crescita esponenziale dei propri iscritti, arrivati a superare quota 70; niente male veramente per una societa’ nata solo 2 anni fa.

Forse parte del merito di questa crescita (oltre ai genitori che ripongono la loro fiducia nello staff Dinamo) va anche all’ “esempio” che danno i senior del CSI Open e della Promozione maschile o all’impegno che dimostrano le ragazze della C Femminile targate Istituti Atlante; proprio queste ultime sabato scorso hanno chiuso la loro prima parte di stagione disputando forse la loro migliore partita contro la capolista romana Team Up, purtroppo perdendo di soli 5 punti ma dando prova che l’accesso alla seconda fase e’ una sfida assolutamente alla loro portata, ancora un piccolo sforzo in termini di intensita’ e concentrazione continua per tutti i 40 minuti e le cose belle da vivere e commentare arriveranno presto.

Ora piccola sosta natalizia per tutti, sperando in un anno nuovo ancora migliore; Buone Feste!