Si potrà pattinare su ghiaccio tutti i giorni festivi dalle 10.00 alle 22.00

Ice Park, a natale tutti in pista – Sarà un Natale sul ghiaccio quello che di si appresta a vivere in questi giorni di festività. Per tutto il periodo natalizio funzioneranno a pieno regime i sei Ice Park di Roma e del Lazio dove sarà possibile pattinare senza soluzione di continuità tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00. Auditorium, Euroma 2, Latina, Terracina, Ladispoli e Tivoli sono le magiche location dove romani e turisti potranno dare sfogo, liberamente e sotto l’attenta guida degli istruttori, alla propria passione per i pattini.

Come tradizione in tutti gli Ice Park l’attività sportiva sarà accompagnata da eventi per grandi e piccini con musica dal vivo, show di campioni del pattinaggio, personaggi dei fumetti che pattineranno al fianco dei più piccoli con i quali sarà possibile scattare selfie e foto di gruppo.

Mille sorprese per i giorni del 25 e 26 dicembre con in pista Babbo Natale che regalerà dolci e sorrisi a tutti pattinatori.

Si prevede una grande affluenza su tutte le piste. Fino ad oggi, in due settimane di apertura, i numeri sono già altissimi, con oltre 50000 presenze attive, ma con la chiusura delle scuole si prevede un incremento considerevole nei prossimi giorni.