La nota dei Carabinieri di Civitavecchia

Civitavecchia, controlli dei Carabinieri, un arresto e tre denunciati – Il piano di controllo straordinario del territorio, messo in atto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, intensificata in questo periodo prenatalizio, prosegue senza

sosta sulle principali arterie di collegamento e sul litorale laziale. I servizi impiegati hanno portato all’arresto di una persona, alla denuncia a piede libero di altre tre per reati vari, alla segnalazione amministrativa di due persone per l’inosservanza della legge sugli stupefacenti e al sequestro amministrativo di alcuni veicoli poiché sprovvisti della copertura assicurativa.

In particolare i Carabinieri hanno arrestato: a. nel comune di Santa Marinella un ragazzo di 30 anni residente in quel centro, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno controllato mentre si aggirava a bordo di una autovettura e, insospettiti dall’atteggiamento di insofferenza e nervosismo, hanno immediatamente effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo 142,50 grammi di hashish già confezionati in dosi, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro; hanno denunciato in stato di libertà: b. nel comune di Ladispoli per ricettazione e per guida senza patente due cittadini romeni di 33 e 27 anni, sorpresi, in orario notturno, all’interno di un’auto provento di furto; c. nel comune di Cerveteri un minorenne residente in quella cittadina è stato sorpreso in possesso di un coltello di genere proibito; d. nel comune di Civitavecchia un uomo di 40 anni per furto aggravato, dopo essere stato sorpreso all’uscita di un centro commerciale in possesso di articoli non pagati, hanno segnalato all’autorità amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90: e. un 28enne abitante a Santa Marinella, già sottoposto alla misura alternativa degli arresti domiciliari, perché sorpreso all’interno dell’abitazione con modica quantità di sostanza stupefacente del tipo

hashish; f. un 59enne Civitavecchiese perché trovato in possesso di grammi 10.64 di sostanza stupefacente di tipo “MARIJUANA” e di una pianta della stessa sostanza stupefacente di altezza cm 130 e cm 70 di altezza. Nel litorale sono state controllate complessivamente 80 persone e 50 veicoli, sottoponendo a sequestro amministrativo numero tre veicoli perché sprovvisti della polizza assicurativa per le responsabilità civili.