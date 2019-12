Condividi Pin 7 Condivisioni

La nota del Delegato Salvatore Zingale

Protezione Civile Ladispoli, Zingale: “fondamentale ieri l’apporto dei cittadini” – Domenica 22 dicembre è stata una giornata impegnativa per i gli uomini della Protezione Civile ed i volontari in servizio sul territorio di Ladispoli.

Tanti gli interventi effettuati, fortunatamente andati tutti a buon fine. “A seguito della caduta di un enorme pino – spiega Salvatore Zingale, delegato al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico e Responsabile Operativo per la Protezione Civile – abbiamo operato dalle ore 10 alle ore 16 circa in via dei Monteroni altezza deposito giudiziario Trionfo.

Dopo aver lavorato per ore a tagliare i rami del pino, ci è risultato fondamentale, – sottolinea il delegato Zingale – l’aiuto che ci hanno dato due abitanti di Monteroni il signor Filippo Di Litta ed il signor Lorenzo Pesce, che con il trattore ed un fuoristrada, ci hanno aiutato a spostare dal manto stradale l’enorme tronco. Senza la loro collaborazione le operazioni sarebbero state notevolmente più lunghe e difficoltose.

Va comunque precisato che, nonostante le condizioni meteo fortemente avverse, abbiamo operato in totale sicurezza con il supporto della Polizia Locale.

Non ultimo va il ringraziamento ai volontari del Nogra – conclude il Responsabile Operativo Zingale – che nel pomeriggio sono intervenuti a darci una mano. Rimane però fondamentale negli interventi effettuati oggi la notevole collaborazione che ci hanno dato i cittadini, ancora garzie a Filippo Di Litta e Lorenzo Pesce.”