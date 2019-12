Ladispoli, l’Onorevole Battilocchio in visita al Centro Studi Atlante

Condividi Pin 13 Condivisioni

La nota del centro studi

L’Onorevole Battilocchio in visita al Centro Studi Atlante – Sabato 21 dicembre si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Centro Formativo Universitario del gruppo Atlante, in via la spezia 85 a Ladispoli. Una nuova iniziativa con servizi di altissimo livello. Corsi di Laurea, preparazione esami e concorsi. Durante l’evento c’è stata una importante e improvvisa visita dell’Onorevole Alessandro Battilocchio. Con grande stupore dei giovani manager del gruppo Atlante Camicia e Crimaldi. “Battilocchio è un deputato importante per il nostro territorio, sempre vicino ai giovani e alle attività culturali e imprenditoriali del comprensorio. Lo scorso maggio l’onorevole aveva portato i nostri ragazzi a visitare il parlamento grazie alla sua iniziativa per le scuole, ma oggi averlo qui è stato un grande onore, e un incentivo a crescere sempre di più”. Ha affermato Camicia. Un ringraziamento anche a Mons. Domenico Giannandrea che ha benedetto le nostre nuove aule.

