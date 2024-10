Intorno alle ore 13.00 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato con l’ausilio del Nucleo SAF e TAS, la squadra 25A per la ricerca di due persone in località Via del Sasso – Zona Sambuco presso il Comune di Bracciano.

Attraverso l’utilizzo delle coordinate geografiche fornite dai richiedenti, il personale VVF ha individuato padre e figlio coscienti ed in buono stato di salute, portando gli stessi in luogo sicuro.