Il Cerveteri nella tana del Tolfa, domenica trasferta insidiosa

Il Cerveteri nella tana contro il Tolfa. Mister Gabrielli dovrebbe avere tutti a disposizione

Il Cerveteri che si reca domani a Tolfa dopo una domenica di riposo, proverà ad infrangere il tabù che dura da quattro stagioni. Sulle campo collinare la formazione verde azzurra non vince dal 2020, l’anno in cui salì in eccellenza. Per la gara di domenica Mister Gabrielli dovrebbe avere tutti a disposizione. Una partita aperta ad ogni risultato, con i servi che affronteranno una formazione in salute e indicata per disputare un campionato di alta classifica. A seguire i verdi azzurri in questa delicata trasferta vi sarà un nutrito numero di tifosi che vuole festeggiare il primo successo lontano dal Galli.

Fa.No.