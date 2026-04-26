Marino vince i 600 in 1’27”, mentre Bafaro firma il personale nei 200. Podio anche per Fantini negli 800

Il “Trofeo Liberazione 25 Aprile” parla Cerveterano. Buoni risultati e podi per gli atleti in gara

Si è svolto allo Stadio Acquacetosa “Paolo Rosi” di Roma, il 77° Trofeo della Liberazione, disputato ieri, 25 aprile. I risultati sono stati ottimi per gli atleti Cerveterani. Con diverse prove positive e alcuni podi importanti nelle varie distanze.

Nei 600 metri Alfredo Marino ha vinto la gara con autorità, chiudendo con il tempo di 1’27”. Una prestazione di rilievo, confermata anche dall’ottima prova di Paul Albano, che ha concluso in 1’28”, completando il podio.

Negli 800 metri Alessio Fantini ha conquistato il secondo gradino del podio, correndo sul piede dei 2’00”. Un risultato che arriva dopo la vittoria nei 1000 metri ai Campionati Studenteschi di Civitavecchia, e che conferma il buon momento dell’atleta. Nei 200 metri Matteo Bafaro ha fatto segnare un nuovo personale, chiudendo in 23”35 e salendo sul terzo gradino del podio. Sulla stessa distanza buone prove anche per Dario Todaro, Giulia Buccella e Massimo Ussia.

Indicazioni positive anche dai 400 metri. Tra le donne hanno ben figurato Sara Tafi, Sveva Giovannetti e Irene De Santis. Nella prova maschile buona prestazione per Andrea Scalella, che ha chiuso in 49”. A seguire Mattia De Santis con 52”, Martin Germani con 54” ed Emanuele De Simone. Negli 800 metri, oltre al podio di Alessio Fantini, sono arrivate buone prove anche da Emanuele Curci, Gabriele Di Napoli e Dennis Mastrogiacomo.

Il Trofeo Liberazione 25 Aprile si chiude così con un bilancio positivo per gli atleti cerveterani. Una vittoria, diversi podi, un personale importante e prestazioni che confermano il lavoro svolto dagli atleti e dai loro allenatori.