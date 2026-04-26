Cerveteri salvo con due giornate d’anticipo: decisivo Patrascu, ora si guarda al futuro

Il Cerveteri conquista la salvezza matematica con due turni di anticipo e può finalmente festeggiare. Decisiva la vittoria per 0-1 sul campo del Duepigreco, con il match sbloccato da Patrascu su calcio di rigore.

Un successo pesante, che certifica il raggiungimento dell’obiettivo stagionale e scatena la gioia dei tifosi sugli spalti. I verdeazzurri chiudono così il discorso salvezza prima del termine del campionato, dimostrando solidità e carattere nel momento decisivo.

Ora, con ancora due gare da disputare, lo sguardo si sposta inevitabilmente sul futuro. Priorità alla scelta del nuovo allenatore dopo le dimissioni di Marco Ferretti, che va comunque ringraziato per aver condotto la squadra fino a questo traguardo. Nelle ultime settimane la guida è passata al giovane Matteo Olimi, capace di trasmettere energia e determinazione al gruppo.

Nel frattempo, la società si muove già in ottica prossima stagione: il patron Sergio Lupi e il figlio Andrea sono al lavoro per costruire il nuovo Cerveteri, con l’idea di confermare in blocco la rosa e regalare nuove soddisfazioni ai tifosi.