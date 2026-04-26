La Regione Lazio aumenta lo stanziamento per i Comuni lacuali. Risorse tramite bando per migliorare la fruizione dei litorali e rafforzare l’attrattività turistica delle spiagge

La Regione Lazio stanzia un milione di euro per i laghi balneabili. Occasione per Bracciano, Anguillara e Trevignano

Un milione di euro per rendere più fruibili i litorali dei laghi del Lazio. La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore alla Tutela del Territorio e Demanio Fabrizio Ghera, che stanzia risorse a sostegno dei Comuni lacuali per interventi legati alla balneabilità e alla fruizione delle spiagge per l’annualità 2026. Una cifra che cresce in modo significativo rispetto al passato. Nel 2025 lo stanziamento era stato di 600mila euro, mentre per il 2026 si sale a un milione di euro.

Per il territorio del Lago di Bracciano è una notizia da guardare con attenzione. Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano sono infatti tre Comuni la cui economia si basa fortemente anche sul loro rapporto con il lago: spiagge, turismo di prossimità, attività ricettive, ristorazione, passeggiate, sport, giornate all’aria aperta. Non si tratta, almeno per ora, di fondi già assegnati ai singoli Comuni. Le amministrazioni interessate dovranno partecipare a un bando, che sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il contributo potrà essere richiesto per realizzare interventi finalizzati al “miglioramento della fruizione dei litorali balneabili”. Con l’obiettivo di ampliare l’offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e aumentare le potenzialità ricettive delle spiagge lacuali. La delibera è stata firmata anche dall’Assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, e dall’Assessore al Turismo e Ambiente, Elena Palazzo.

Il meccanismo di distribuzione delle risorse sarà legato a due criteri. Il 30% dei fondi sarà ripartito in base alla popolazione residente, secondo l’ultimo censimento Istat disponibile. Il restante 70%, invece, sarà calcolato in funzione dell’estensione lineare complessiva degli arenili di ciascun Comune destinati alla balneazione nell’anno 2025. È questo il passaggio più interessante per i Comuni che si affacciano su un lago. Più il litorale balneabile è esteso sul loro territorio, più è alta la probabilità di ricevere un finanziamento.

A proposito di questa delibera regionale, l’Assessore Fabrizio Ghera ha dichiarato che “Per il 2026 aumentiamo di oltre il 50% la dotazione per i comuni lacuali rispetto al passato. Si tratta di un importante intervento a tutela e valorizzazione del patrimonio lacuale della nostra Regione che consentirà ai Comuni interessati di poter rendere sempre più fruibili i litorali dei laghi, favorendo l’attrattività turistica e commerciale dei territori”.

Ora la partita si sposta sul bando. Sarà quello il momento per capire quali Comuni presenteranno domanda. Quali interventi verranno candidati e quante risorse arriveranno concretamente sui territori. Per il Lago di Bracciano, però, il segnale politico e amministrativo è chiaro. La Regione mette risorse aggiuntive sui litorali lacuali. E per Bracciano, Anguillara e Trevignano può aprirsi una nuova occasione per valorizzare e rendere più fruibile una delle ricchezze più importanti del territorio.