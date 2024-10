Rimosso un enorme nido di calabroni a Cerveteri dal N.U.B.I

Il Nucleo d’Urgenza Bonifica Insetti è intervenuto nella campagna di Cerveteri per rimuovere un enorme nido di calabroni che occupava una casetta per attrezzi

Nei giorni scorsi, il Nucleo d’Urgenza Bonifica Insetti è intervenuto nella campagna di Cerveteri per rimuovere un enorme nido di calabroni che occupava una casetta per attrezzi. La proprietaria, preoccupata, aveva evitato la zona per giorni. L’operazione si è conclusa con successo, ma la paura è stata tale che la donna ha deciso di demolire la struttura per evitare futuri problemi