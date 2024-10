Oltre 14 milioni le visualizzazioni ottenute ai suoi video: intervista esclusiva

“Flipped Prof” cresce, superati 50 mila iscritti YouTube per Marco Mellace –

di Marco Di Marzio

50.000 iscritti per il canale YouTube “Flipped Prof”, diretto da Marco Mellace, nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano. Nato a Ladispoli, divenuto celebre in tutto il mondo per il suo modo d’intendere la didattica attraverso l’elemento multimediale, per il docente scolastico un nuovo importante traguardo ottenuto, dopo interviste, premi, riprese tv nazionali e internazionali, coronamento di un impegno fatto di passione. Oltre 14 milioni e 100 mila visualizzazioni a cornice, che spingono chi scrive a contattare il diretto interessato, per una breve intervista utile a conoscere più nel dettaglio i numeri di questo nuovo traguardo professionale per colui che, tradotto dalla lingua inglese a quella italiana, si definisce “Professore Capovolto”.

Caro Marco, nel ringraziarti per la disponibilità, quali emozioni si provano nel veder raggiunto il traguardo di 50 mila iscritti per il proprio canale YouTube?

Emozioni di stupore, mai avrei pensato di raggiungere simile traguardo e di tutti gli eventi connessi accaduti successivamente, come premi, riprese media, radio, televisione e collaborazioni importanti.

Spiegaci brevemente come è nata l’idea del canale?

Nacque nel 2017 con il cambio di sede lavorativa meno tecnologica. Dopo aver fatto un corso sulla “Flipped Classroom decisi che era arrivato il momento di fare qualcosa in grado di aiutare alunni, colleghi e di dar sfogo a queste passioni, come il disegno, la matematica, l’architettura, la letteratura, le scienze, la storia, incanalandole in un prodotto utile, capace di colmare le lacune strutturali esistenti. In prima battuta l’idea nacque per loro e soltanto poi si sviluppò nelle dimensioni conosciute oggi.

Quanti sono i video contenuti all’interno e come si articolano?

Siamo arrivati ora a superare i 2.600 video multidisciplinari, con la particolarità che sono tutti interamente creati da me.

Quali i loro rendimenti ottenuti nel tempo?

Seguendo il ritmo degli studi, i rendimenti maggiori del canale sono durante l’anno scolastico, dove si arriva a viaggiare anche a 50-100 iscritti al giorno, per poi calare naturalmente in quello estivo. Nelle interazioni molto partecipe l’estero.

E i riconoscimenti?

Tantissimi, sia nazionali che internazionali, collaborazioni con prestigiose università come quella di Harvard, partecipazioni a tv nazionali, ultima La7 ed estere. Anche encomi pubblici, come quello che riceverò il prossimo 10 gennaio 2025 a Roma in Campidoglio.

Presumibilmente tutti sono belli da vedere, ma quali in particolare tu consiglieresti di vedere?

Non è facile, o meglio è quasi impossibile, mi verrebbe da rispondere alla Stevie Wonder “la canzone più bella è quella che devo ancora scrivere”. Però, se proprio dovessi scegliere un video, sono molto legato a quello inerente il Partenone. Un lavoro che ha messo il sigillo sulla mia popolarità a livello mondiale, considerato da molti studiosi ed esperti quello più bello mai ricostruito in 3D. Ma come detto è difficilissimo individuare il migliore, frutto inoltre del contributo di molti miei preziosi collaboratori.

Per la prospettiva, quali i prossimi lavori?

Adesso sto ricostruendo Petra in 3D. L’obiettivo, data la particolarità del sito, come per alcuni lavori precedenti, necessità di più tempo rispetto ad altri video e ricostruzioni multimediali prodotte. Un desiderio inoltre è quello di ricostruire Vulci e Vetulonia al tempo degli etruschi.

Caro Marco, nel ringraziarti di nuovo per l’intervista, a chi vuoi dedicare questo tuo nuovo traguardo raggiunto?

Ovviamente a tutti coloro che hanno permesso l’ottenimento di questo traguardo, unito a quelle delle oltre 14 milioni di visualizzazioni.

Link: https://www.youtube.com/@flippedprof