di Giovanni Zucconi

Sull’annoso, e direi anche scandaloso, problema della mancata gestione e manutenzione dello storico e prezioso orologio a sei ore della torre civica di Cerveteri, qualcosa sembra che si stia movendo.

Il Consigliere di opposizione, Gianluca Paolacci, accogliendo la proposta suggerita su un recente articolo su BaraondaNews, ha presentato una mozione per impegnare l’Amministrazione a sollecitare le autorità competenti al completo ripristino dell’orologio nella sua interezza e, soprattutto, a trovare le risorse necessarie per assumere, come accadeva in passato, un Temperatore che si occupi della ricarica quotidiana, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento.

Orologio a 6 ore di Cerveteri: il Consigliere Paolacci presenta una mozione che impegna l’Amministrazione a trovare le risorse per assumere un Temperatore

La mozione è stata firmata da praticamente tutti i Consiglieri di opposizione. Fatto questo che dà ancora più peso alla mozione.

Adesso speriamo in una positiva accoglienza da parte dell’Amministrazione di Cerveteri. In modo che si possano attivare, al più presto, tutti quei processi di valorizzazione del prezioso manufatto tecnologico, ma soprattutto storico. Che potrà finalmente riprendere a raccontare ai Cerveterani e ai turisti, una Cerveteri che non c’è più. Un mondo contadino, profondamente religioso, regolato dai cicli naturali e condizionato dalla necessità della luce solare per lavorare e condurre le proprie attività.

L’orologio, quando finalmente riprenderà a battere i suoi rintocchi non in modo saltuario, ma con continuità, potrà sicuramente diventare un’attrazione turistica di primaria importanza, essendo un pezzo assolutamente unico in tutto il mondo.

Gianluca Paolacci, nell’annunciarci la sua intenzione di presentare la sua mozione, ci ha anche raccontato di aver incontrato Salvatore Baldani, l’ultimo, per ora, Temperatore di Cerveteri. Insieme hanno parlato di progetti di valorizzazione e, soprattutto, dell’idea di gemellare Cerveteri con altre città che hanno nel loro territorio un orologio a sei ore. Nessuno è come il nostro, perfettamente funzionante con il meccanismo originario, ma l’idea di gemellarsi con questi paesi è molto interessante anche dal punto di vista turistico. Magari, un giorno, si potranno organizzare dei tour originali e sicuramente interessanti. Nel Comune di Allumiere, solo per fare un esempio, troviamo un altro orologio a sei ore. Ma ne troviamo uno anche a Campagnano, a Santa Maria di Galeria, a Sutri o a Vallerano, per citare i posti più vicini.