Vecchiotti, FI: “Presentata mozione per accelerare i tempi sul consiglio comunale dei giovani”

Il consigliere d’opposizione: “Avremmo voluto partecipare e contribuire alla stesura del Regolamento di un organo rappresentativo”

“Presentata una mozione a mia prima firma per l’elezione in tempi celeri del Consiglio Comunale dei giovani del Comune di Cerveteri. Come consigliere più giovane dell’assise, e’ da tempo che spingo per una maggiore inclusione e rappresentanza dei giovani all’interno delle istituzioni, in particolare per la convocazione delle elezioni del consiglio comunale dei giovani, strumento che ritengo imprescindibile per l’ascolto e il dialogo con le nuove generazioni”.

A dichiararlo è il Capogruppo Forza Italia Emanuele Vecchiotti.

“Il nuovo regolamento di tale organo – aggiunge – dovrebbe essere discusso già nel prossimo consiglio del 13 settembre, anche se l’iter approvativo registra già in partenza la solita mancanza di programmazione e organizzazione della maggioranza, che non ha ancora reso disponibile il documento e convocato la commissione competente per il giorno prima del consiglio, limitando di fatto la possibilità di emendare e ragionare insieme su possibili migliorie. Tuttavia sono soddisfatto che il tema sia finalmente arrivato in consiglio e il fatto che l’opposizione tutta abbia prontamente firmato la mozione per accelerare i tempi. Personalmente trovo che tale organo possa essere uno strumento di cittadinanza attiva ed educazione civica oltre che di mera rappresentanza giovanile, contrastando l’astensionismo e la disaffezione politica che dilaga tra le giovani generazioni.

Sono convinto che i giovani possano portare un contributo determinante allo sviluppo del paese, non dobbiamo assolutamente arrenderci alla diaspora che negli ultimi anni ha visto, per motivi diversi, il progressivo allontanamento delle nuove generazioni verso paesi vicini, che offrivano di più in termini di occupazione, svago e servizi”.

Cerveteri, 8 settembre 2023 Capogruppo Forza Italia Emanuele Vecchiotti