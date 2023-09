Discarica abusiva a Fiumicino: denunce e bonifica grazie alla polizia Locale –

La Polizia Locale del comune di Fiumicino ha portato a termine un’importante operazione di polizia ambientale attraverso un’indagine durata circa un mese. L’attività degli agenti, sotto il comando del I° Dirigente di PL, dr.ssa Daniela Carola, coordinati dal Commissario Tiziana Bruschi, ha consentito di accertare l’esistenza di una discarica abusiva, in un terreno privato, alimentata sistematicamente da rifiuti, anche pericolosi, attraverso un mezzo e puntuali trasporti illeciti. Dall’operazione è scaturita una denuncia per fatti penalmente rilevanti nei confronti dei responsabili identificati e la confisca dei mezzi e del terreno utilizzati per le condotte illecite. “Voglio complimentarmi con tutto il personale del Corpo che dirigo. Ognuno per la sua parte,con impegno, professionalità e abnegazione, ha consentito il ripristino della legalità a vantaggio dell’intera collettività” ha dichiarato la Comandante Carola. “La polizia locale – ha commentato il sindaco Mario Baccini – ha dimostrato ancora una volta di operare sul territorio con efficacia ed efficienza, nonostante Fiumicino abbia, purtroppo, risorse limitate ed un numero di agenti ancora sotto organico, la qualità dell’operato e la dedizione con cui questi uomini e queste donne agiscono porta risultati notevoli ed a loro va il nostro plauso per l’encomiabile lavoro svolto. La tolleranza zero contro chi commette reati ambientali è una priorità per il nostro comune e i controlli e le attività di polizia saranno costanti e mirate per una lotta all’abusivismo e alle discariche. Vogliamo che il nostro comune sia sempre più verde e pulito”.