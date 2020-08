Ordinare e prenotare on line: mangiare bene è facile sul Litorale di Roma

Share Pin 0 Condivisioni

Indispensabile durante il lockdown, necessario con la riapertura per evitare code e assembramenti, ordinare e prenotare on line è il metodo più diffuso per mangiar fuori e portare a casa. Anche a Ladispoli e Cerveteri.

Ordinare e prenotare on line, niente di più facile. Anche a Ladispoli, Cerveteri e su tutto il Litorale di Roma. Anzi, i nuovi strumenti per ordinare e prenotare on line si stanno diffondendo sempre più anche nelle campagne e verso il Lago di Bracciano, con un centinaio di aziende ormai coinvolte nel progetto Baraonda Food.

Quando non c’è voglia di uscire di casa, o non c’è tempo di farlo, la consegna a domicilio è sempre di più la richiesta che famiglie, coppie e single fanno per mangiare bene e diversificare la routine delle proprie abitudini alimentari. Qualcuno la chiama “delivery“, ma per ottenere la consegna a domicilio da parte del proprio ristorante, bar, pasticceria, pub preferito, non serve neanche telefonare, bastano pochi clic di mouse o tocchi di smartphone.

Quando si organizza una cena in famiglia o con amici, o magari si è semplicemente fatto tardi a lavoro o in palestra, portare il pranzo, la cena o l’aperitivo a casa è spesso una soluzione vantaggiosa. Si ordina un pò prima (qualche ora ma a volte è questione di pochi minuti), si passa al proprio locale preferito e si trova pronto, caldo o freddo a secondo dell’alimento, e si porta a casa. Qualcuno lo chiama “take away” ma per portare a casa rapidamente le proprie specialità preferite ormai basta uno smartphone e il collegamento al sito giusto (senza dover scaricare nessuna APP), oppure direttamente dalle pagine social degli aderenti al circuito Baraonda Food.

Si può anche semplicemente prenotare un tavolo, dopo aver sfogliato il menù on line, ed evitare di mettersi in fila fuori dal locale oppure trovare le linee telefoniche sempre occupate.

Prenotare un Tavolo, ordinare a Domicilio o Take Away è facile con Baraonda Food

Ordinare e prenotare on line: è facile e conveniente con Baraonda Food

Oggi le disposizioni del Governo ripropongono le perplessità che, durante la fase del lock down, hanno interessato indistintamente tutti, imprenditori, lavoratori e clienti delle attività commerciali che, dopo il covid-19, hanno tentato di tornare alla normalità.

Prima fra tutti la reale possibilità di rispettare le normative e, quindi, ridurre al minimo il rischio di contagio da Coronavirus.

Sul Litorale a nord di Roma, il passaggio dal lockdown alla riorganizzazione dei servizi di delivery (che hanno garantito servizi e beni alle famiglie) è stato accompagnato dalla nascita di nuovi software, come baraondacommerce, il sistema di ordinazioni e prenotazioni online lanciato da Baraonda, a cui hanno subito aderito tantissime attività commerciali tra Ladispoli e Cerveteri (ecco la lista).

Per evitare code e assembramenti è meglio prenotare on line.

Ordinare e prenotare un tavolo on line è diventato ormai facilissimo, grazie alla possibilità di pubblicare il proprio menù sul web e farlo conoscere in anticipo ai propri clienti: più trasparenza, più pubblicità per le proprie specialità e e le peculiarità che caratterizzano i locali.

Basta infatti andare sul portale Baraondafood.it oppure sula pagina Facebook per avere immediato e diretto accesso ai menù online di decine di ristoranti, pizzerie, pasticcerie e street food del Litorale.

Oltre a gestire il delivery, cioè le consegne a domicilio, Baraondafood.it permette di prenotare e ordinare anche il ritiro sul posto, altresì definito take away.

Leggi gli altri articoli che riguardano i locali e la piattaforma circuito Baraonda Food.