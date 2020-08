Share Pin 0 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. “Da Acea flusso dell’acqua interrotto e ripristino previsto per le ore 16”

Cerenova, problema idrico nella zona Ippocampo – Così in una nota il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci: “Acea ci ha comunicato che a causa di una grossa rottura alla rete idrica verificatasi questa mattina presto in Via Gabriele Marini a Cerenova, ha avuto la necessità di interrompere il flusso idrico nella zona Ippocampo.

Molti cittadini ci hanno segnalato questa situazione e ACEA è già intervenuta sul posto per riparare il guasto.

L’acqua tornerà nelle case intorno alle ore 16:00.

Vi darò aggiornamenti nel corso delle prossime ore.”