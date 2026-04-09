Ondata di scippi tra Cerveteri e Ladispoli: nel mirino persone anziane

A Cerveteri è scattata l’allerta per una serie di scippi ai danni di anziani. L’ultimo furto è avvenuto vicino alla chiesa di via Fontana Morella, dove una donna è stata derubata con rapidità. Gli investigatori collegano l’episodio ad altri colpi messi a segno recentemente presso alcuni supermercati della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili sarebbero un gruppo di cittadini sudamericani, incluse alcune donne, che agiscono con tecniche di distrazione. La banda si sposta costantemente tra Cerveteri e Ladispoli per complicare le indagini e sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

Le autorità hanno intensificato i pattugliamenti sul litorale e invitano i cittadini a prestare massima attenzione e a segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto al numero di emergenza.