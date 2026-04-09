Nel weekend dell’11 e 12 aprile, presso la piscina di Valco San Paolo e il Forum Sport Center, si svolgeranno le finali del campionato regionale per la categoria Esordienti A. Tra le società protagoniste ci sarà anche il Tyrsenia Sporting Club, rappresentato da due giovani atlete pronte a mettersi in gioco in quattro gare complessive.

Riflettori puntati su Denise Paone (2015), che si è qualificata per ben tre finali: 200 stile libero, 200 dorso e 200 misti. Un risultato importante che conferma la sua crescita e il lavoro svolto in allenamento.

Finali regionali Esordienti A: il Tyrsenia Sporting Club in gara con Paone e Napoleoni

Grande soddisfazione anche per Giordana Napoleoni (2014), che torna a disputare una finale dopo tre anni dalla sua prima esperienza, avvenuta nel 2023 nella categoria Esordienti B. Per lei l’accesso alla finale degli 800 stile libero rappresenta un traguardo significativo, arrivato forse inaspettatamente alla vigilia, ma frutto di impegno, sacrificio e costanza.

Per entrambe le atlete si tratta ora di vivere al meglio questa esperienza, con l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente e provare a scalare posizioni in classifica. Un grande in bocca al lupo a Denise e Giordana per questo importante appuntamento.