Basket, Under 15 e 17 di Cerveteri protagoniste dei Campionati Gold

Iniziata la seconda fase, le formazioni etrusche cercano la qualificazione agli ottavi di finale

È entrata nel vivo la seconda fase dei Campionati Under 15 Gold e Under 17 Gold che le formazioni della RIM Sport Cerveteri stanno vivendo da protagoniste. Le vincitrici dei gironi da 4, formati al termine della regular season, si qualificheranno direttamente agli ottavi, mentre per la seconda in classifica ci sarà un’altra possibilità. Insomma, entrambe le squadre possono dire la loro e puntano alla fase ad eliminazione diretta.

L’Under 17

Arrivati al nuovo gironcino in grande spolvero, i ragazzi di coach Fabio Fraticelli hanno capito che, ora, il livello è decisamente più alto. Con 2 sconfitte e 2 vittorie, la squadra Under 17 è in piena corsa per il primo posto che, con tutta probabilità, si deciderà già venerdì 10 aprile grazie allo scontro diretto con la Omnia Roma che gli etruschi avranno la possibilità di giocare davanti al pubblico di casa alle ore 19:00. Abituati a vincere con margine nel girone di regular season, i verdeblù devono trovare la chiave per non perdere concentrazione nei momenti decisivi ha spiegato il coach che, già soddisfatto di quanto realizzato, punta al passaggio di turno.

L’Under 15

Fresca fresca di vittoria, l’Under 15 di coach Pica che, nella sua seconda uscita, ha conquistato i primi 2 punti del nuovo girone grazie alla vittoria, non senza fatica, contro il Club Marino Lions (59-51). Gli impegni, però, sono a distanza ravvicinata. Infatti, la RIM scenderà di nuovo in campo domani, 9 aprile alle 19:15, contro Città Futura, squadra temibile con ben 3 giocatori che fanno parte della selezione del CR FIP Lazio. La compagine di coach Pica avrà il vantaggio di giocare in casa una partita che può già dire molto sul ruolo che i verdeblù potranno giocare all’interno della pool.