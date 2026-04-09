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Fiumicino, al via il bando per 28 nuove licenze taxi stagionali

9 Aprile 2026





Dopo il via libera del Consiglio Comunale, lo scorso gennaio, l’Assessorato ai Trasporti annuncia l’imminente pubblicazione del bando di concorso straordinario per l’assegnazione di 28 licenze taxi stagionali. L’obiettivo è garantire una copertura capillare sul territorio nei punti di maggiore affluenza.

Il potenziamento del servizio interesserà in modo particolare i lungomari, le zone dell’area nord, l servizio verso l’Aeroporto, i distretti commerciali con un’attenzione specifica alla zona dell’ospedale Bambino Gesù di Palidoro.

“Stiamo dando seguito all’approvazione del nuovo regolamento avvenuta poche settimane fa. – dichiara l’Assessore Angelo Caroccia. – Si tratta di un segnale di forte discontinuità rispetto a un settore rimasto fermo per oltre vent’anni. Queste prime 28 licenze stagionali sono una risposta importante alle necessità di residenti e turisti.”

“L’assegnazione avverrà tramite una procedura concorsuale per titoli ed esami. Il bando sarà aperto ai soggetti già titolari di licenza che intendano ampliare la propria operatività secondo le norme vigenti. I criteri di partecipazione e le modalità di invio delle domande verranno pubblicati nei prossimi giorni sui canali istituzionali.” conclude Caroccia.