La nota stampa dell’azienda sanitaria:

È stato attivato il 1° marzo presso la ASL Roma 4 il primo percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) della Regione Lazio dedicato ai pazienti affetti da Neuropatia Diabetica Dolorosa (NDD), una delle complicanze più diffuse e spesso sottodiagnosticate del diabete.

Nel Lazio si stimano circa 391.000 persone affette da diabete, di cui oltre 34.000 sviluppano una neuropatia diabetica dolorosa. Si tratta di una condizione cronica e frequentemente invalidante, caratterizzata da dolore persistente, disturbi del sonno, difficoltà nella deambulazione e una significativa riduzione dell’autonomia personale, con un impatto rilevante sulla qualità di vita.

Il nuovo percorso nasce con l’obiettivo di garantire una presa in carico strutturata, tempestiva e multidisciplinare del paziente, favorendo l’integrazione tra diverse figure specialistiche e assicurando l’accesso alle più avanzate opzioni terapeutiche disponibili.

Il modello organizzativo prevede infatti il coinvolgimento coordinato di diabetologi, neurologi e specialisti in terapia del dolore, che accompagneranno il paziente in tutte le fasi del percorso: dalla diagnosi alla definizione del trattamento, fino all’impiego di terapie innovative, come la stimolazione del midollo spinale.

Asl Roma 4, nasce il percorso diagnostico terapeutico per la neuropatia diabetica dolorosa

“Con questo percorso, dettagliato in ogni fase – ha dichiarato il dottor Ezio Amorizzo, Responsabile del Centro di Terapia del Dolore della Asl Roma 4 presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia – vogliamo offrire ai pazienti un accesso più rapido alle cure, un iter clinico chiaro e una presa in carico strutturata che garantisca continuità e qualità assistenziale. L’obiettivo è ridurre non solo la sofferenza dei pazienti, ma anche l’incidenza di eventi avversi cardiovascolari maggiori, il rischio di amputazione e la mortalità.

Questo approccio integrato consente di migliorare la gestione clinica della patologia e di ridurne l’impatto sulla vita quotidiana, promuovendo al contempo un modello di assistenza sempre più centrato sulla persona.

“La neuropatia diabetica dolorosa – ha spiegato il dottor Graziano Santantonio, Direttore della UOSD di Diabetologia della ASL Roma 4 – è una complicanza che può compromettere profondamente la qualità di vita dei pazienti con diabete. Con questo percorso vogliamo favorire una diagnosi più precoce e garantire un accesso strutturato alle migliori opzioni terapeutiche disponibili. Con l’attivazione di questo percorso, la ASL Roma 4 si pone come punto di riferimento regionale per la gestione della neuropatia diabetica dolorosa, rafforzando l’impegno verso un’assistenza sanitaria sempre più efficace, integrata e orientata ai bisogni del paziente”.