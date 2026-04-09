Cerveteri, torna la giornata dedicata alla donazione del sangue: appuntamento in Piazza Aldo Moro

Sabato 18 aprile la solidarietà torna protagonista a Cerveteri con una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, vedrà la presenza dell’autoemoteca in Piazza Aldo Moro dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

Oltre all’alto valore civile e solidale dell’atto, i donatori potranno usufruire di alcuni vantaggi: le analisi del sangue complete verranno infatti inviate gratuitamente presso il domicilio del donatore e, a fine prelievo, sarà offerta a tutti una colazione per rigenerarsi.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini in buona salute. Per garantire una migliore gestione dei flussi ed evitare attese, è vivamente consigliata la prenotazione. Gli interessati possono richiedere informazioni o prenotare il proprio turno contattando (anche via WhatsApp) il numero 320 0627158.

Donare il sangue è un atto di amore per il prossimo e un controllo utile per la propria salute: la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.