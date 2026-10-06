“Occhio ai Fantasmi”: Ladispoli riscopre la magia di Halloween al Bosco di Palo

Ladispoli si prepara ad accendere la notte più spaventosa dell’anno riallacciandosi alla propria storia. Con l’iniziativa “Occhio ai Fantasmi”, la Pro Loco — la più antica associazione cittadina — in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, fa rivivere una tradizione che negli anni ’90 la vide tra le primissime città italiane a celebrare la festa di origine celtica.
L’evento punta a riscoprire le radici di Halloween legate a leggende e riti popolari italiani e romani, offrendo un programma ricco di intrattenimento a ingresso gratuito per grandi e piccini.
Il programma e le attrazioni principali
- Il Bosco di Palo stregato: Sarà il centro nevralgico dell’evento, completamente allestito a tema horror. I partecipanti potranno mettersi alla prova tra mostri, zombie e vampiri, affrontando le tipiche paure con un pizzico di ironia.
- Sorprese e personaggi: Tra le attività previste spiccano il Laboratorio Magico e l’incontro con Ciro il Vampiro, curati dai volontari della Pro Loco.
- Flash Mob da brivido (ore 17:00): In via dei Delfini, le scuole di danza locali si esibiranno in uno spettacolo diffuso sulle note di tre iconici brani del genere horror.
- I “Fantasmi di Ladispoli”: Un viaggio nella memoria storica della città in cui figuranti e racconti evocheranno i personaggi del passato che hanno contribuito a fondare e far crescere la comunità locale.
L’appuntamento promette di unire folklore, divertimento e comunità, riportando in città lo spirito originale di una manifestazione amata da intere generazioni.