Blue Economy: 6,2 milioni di euro per i comuni costieri del Lazio

Al Salone Nautico di Genova, la Giunta Rocca lancia il nuovo bando regionale per la tutela del mare. Risorse straordinarie anche per i 7 comuni dell’Etruria Meridionale.
c’è una svolta concreta per i 383 chilometri di litorale laziale. Dal palcoscenico del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, la Regione Lazio ha messo al centro del proprio piano di sviluppo economico le amministrazioni locali e la tutela del loro patrimonio marino.
Un pacchetto finanziario imponente che vedrà l’avvio ufficiale il 29 ottobre, data di pubblicazione dell’avviso pubblico da 4 milioni di euro destinato ai 22 comuni costieri del territorio regionali.
Tutti i comuni interessati: dalla Capitale all’Etruria Meridionale
Il bando regionale coinvolgerà la totalità delle amministrazioni affacciate sul litorale, incluse Roma Capitale e le due comunità insulari di Ponza e Ventotene.
A queste risorse si aggiungerà un canale di finanziamento complementare di 2,2 milioni di euro riservato specificamente alla fascia costiera dell’Etruria meridionale, a beneficio di 7 comuni chiave:
- Civitavecchia (hub crocieristico e industriale di riferimento)
- Fiumicino
- Cerveteri
- Ladispoli
- Santa Marinella
- Tarquinia
- Montalto di Castro
Interventi e obiettivi: cosa faranno i Comuni
Le risorse metteranno in grado i sindaci e gli enti locali di finanziare progetti mirati su più fronti:
- Disinquinamento e pulizia: rimozione della plastica e riduzione dei fattori inquinanti in mare e sulle spiagge.
- Tutela degli ecosistemi: salvaguardia dell’ambiente marino e della biodiversità costiera.
- Sensibilizzazione: campagne educative volte a diffondere la cultura della sostenibilità tra cittadini, turisti e operatori del settore.
“Il mare è una priorità”: il commento di Angelilli
“Sarà l’occasione per condividere direttamente con i Comuni e le imprese le priorità della Blue Economy, in vista della definitiva messa a terra del nostro Piano Triennale” ha dichiarato la vicepresidente regionale Roberta Angelilli. “Consideriamo il mare una risorsa e un’opportunità straordinaria: con oltre 38.000 imprese, il Lazio è la prima regione d’Italia per numerosità della filiera nautica e marina”.
I numeri d’altronde confermano il peso del settore: 14 miliardi di euro di valore aggiunto e uno stanziamento complessivo da parte della Giunta Rocca che, dal 2023 ad oggi, ha superato la cifra record di 50 milioni di euro di soli fondi regionali.