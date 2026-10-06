Blue Economy: 6,2 milioni di euro per i comuni costieri del Lazio

c’è una svolta concreta per i 383 chilometri di litorale laziale. Dal palcoscenico del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, la Regione Lazio ha messo al centro del proprio piano di sviluppo economico le amministrazioni locali e la tutela del loro patrimonio marino.

Un pacchetto finanziario imponente che vedrà l’avvio ufficiale il 29 ottobre, data di pubblicazione dell’avviso pubblico da 4 milioni di euro destinato ai 22 comuni costieri del territorio regionali.

Il bando regionale coinvolgerà la totalità delle amministrazioni affacciate sul litorale, incluse Roma Capitale e le due comunità insulari di Ponza e Ventotene.

A queste risorse si aggiungerà un canale di finanziamento complementare di 2,2 milioni di euro riservato specificamente alla fascia costiera dell’Etruria meridionale, a beneficio di 7 comuni chiave:

Le risorse metteranno in grado i sindaci e gli enti locali di finanziare progetti mirati su più fronti:

“Sarà l’occasione per condividere direttamente con i Comuni e le imprese le priorità della Blue Economy, in vista della definitiva messa a terra del nostro Piano Triennale” ha dichiarato la vicepresidente regionale Roberta Angelilli. “Consideriamo il mare una risorsa e un’opportunità straordinaria: con oltre 38.000 imprese, il Lazio è la prima regione d’Italia per numerosità della filiera nautica e marina”.