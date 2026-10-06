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Blue Economy: 6,2 milioni di euro per i comuni costieri del Lazio

6 Ottobre 2026





Al Salone Nautico di Genova, la Giunta Rocca lancia il nuovo bando regionale per la tutela del mare. Risorse straordinarie anche per i 7 comuni dell’Etruria Meridionale.

c’è una svolta concreta per i 383 chilometri di litorale laziale. Dal palcoscenico del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, la Regione Lazio ha messo al centro del proprio piano di sviluppo economico le amministrazioni locali e la tutela del loro patrimonio marino.

Un pacchetto finanziario imponente che vedrà l’avvio ufficiale il 29 ottobre, data di pubblicazione dell’avviso pubblico da 4 milioni di euro destinato ai 22 comuni costieri del territorio regionali.

Tutti i comuni interessati: dalla Capitale all’Etruria Meridionale

Il bando regionale coinvolgerà la totalità delle amministrazioni affacciate sul litorale, incluse Roma Capitale e le due comunità insulari di Ponza e Ventotene.

A queste risorse si aggiungerà un canale di finanziamento complementare di 2,2 milioni di euro riservato specificamente alla fascia costiera dell’Etruria meridionale, a beneficio di 7 comuni chiave:

  • Civitavecchia (hub crocieristico e industriale di riferimento)
  • Fiumicino
  • Cerveteri
  • Ladispoli
  • Santa Marinella
  • Tarquinia
  • Montalto di Castro

Interventi e obiettivi: cosa faranno i Comuni

Le risorse metteranno in grado i sindaci e gli enti locali di finanziare progetti mirati su più fronti:

  1. Disinquinamento e pulizia: rimozione della plastica e riduzione dei fattori inquinanti in mare e sulle spiagge.
  2. Tutela degli ecosistemi: salvaguardia dell’ambiente marino e della biodiversità costiera.
  3. Sensibilizzazione: campagne educative volte a diffondere la cultura della sostenibilità tra cittadini, turisti e operatori del settore.

“Il mare è una priorità”: il commento di Angelilli

“Sarà l’occasione per condividere direttamente con i Comuni e le imprese le priorità della Blue Economy, in vista della definitiva messa a terra del nostro Piano Triennale” ha dichiarato la vicepresidente regionale Roberta Angelilli. “Consideriamo il mare una risorsa e un’opportunità straordinaria: con oltre 38.000 imprese, il Lazio è la prima regione d’Italia per numerosità della filiera nautica e marina”.

I numeri d’altronde confermano il peso del settore: 14 miliardi di euro di valore aggiunto e uno stanziamento complessivo da parte della Giunta Rocca che, dal 2023 ad oggi, ha superato la cifra record di 50 milioni di euro di soli fondi regionali.