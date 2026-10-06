A12 Roma-Civitavecchia: chiusura notturna per lavori dello svincolo di Cerveteri Ladispoli tra l’8 e il 9 ottobre

Disagi in vista per chi viaggia lungo la A12 Roma-Civitavecchia nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. Per consentire interventi programmati di manutenzione alle barriere di sicurezza, lo svincolo di Cerveteri Ladispoli rimarrà chiuso al traffico dalle ore 22:00 di giovedì 8 alle ore 6:00 di venerdì 9 ottobre.
La limitazione riguarderà nello specifico:
- In entrata: per i veicoli diretti verso la SS1 Aurelia;
- In uscita: per i veicoli provenienti da Roma.
Per contenere i disagi e facilitare la circolazione, si consigliano i seguenti percorsi alternativi:
- Per chi deve entrare ed è diretto verso la SS1 Aurelia: utilizzare lo svincolo di Santa Marinella-Santa Severa;
- Per chi proviene da Roma ed è diretto a Cerveteri/Ladispoli: uscire allo svincolo di Torrimpietra.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica posizionata lungo la tratta interessata dai lavori.