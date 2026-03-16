Non si rialza il Città di Cerveteri, sconfitto sul campo del Grifone

Lupi fiducioso: “Meritavamo almeno un punto, ora testa ai prossimi impegni, prendiamo i punti necessari per salvarci”

Perde il Cerveteri , battuto in casa del Grfione, che supera gli etruschi per 2 a 1 dopo una gara che i Cervi hanno giocato a buon livelli.

“Non abbiamo meritato di perdere, il pareggio sarebbe stato equo. Purtroppo abbiamo preso goal su rigore, molto generoso. Rispetto a domenica scorsa, ho visto una squadra combattere, giocare un buon calcio. E’ stata una beffa, non abbiamo fortuna – ha raccontato il massimo dirigente etrusco”.

In classifica, guardando dietro al Cerveteri, non cambia molto, la zona play out rimane a otto punti. Preoccupano di più i risultati, che faticano ad arrivare. Doppio turno lontano da casa, domenica gli uomini di Ferretti saranno sul campo del Fonte Meravigliosa, in lotta per non retrocedere.