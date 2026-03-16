Cerveteri, si riunisce il consiglio comunale. L’amministrazione alla prova Bilancio

Alle 18.00 presso il Granarone. Ennesima prova di tenuta della maggioranza del Sindaco Gubetti

Oggi alle ore 18.00 si riunirà il Consiglio comunale con diversi punti all’ordine del giorno che riguardano sia aspetti istituzionali sia importanti decisioni di carattere finanziario per il Comune.

La seduta si aprirà con le comunicazioni istituzionali. A seguire è prevista l’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale, un passaggio significativo per l’organizzazione dei lavori dell’assemblea.

Tra i temi più rilevanti figura poi il riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, derivanti da diverse sentenze: la n. 2091/2020, la n. 1295/2025 e la n. 552/2025. Anche questo punto prevede l’immediata eseguibilità.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esprimersi su alcune decisioni fiscali e di programmazione economica. In particolare è prevista la conferma dell’addizionale comunale IRPEF con aliquota unica dello 0,8% per l’anno 2026.

All’ordine del giorno anche l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per il 2026, in applicazione della legge n. 160 del 2019, con il relativo prospetto previsto dal decreto ministeriale del 7 luglio 2023.

Tra gli atti più importanti della seduta figurano poi i documenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente: l’approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028, previsto dall’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000, e l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, redatto secondo quanto stabilito dall’articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 118/2011.

Diversi dei punti in discussione sono accompagnati dalla richiesta di immediata eseguibilità, a sottolineare l’urgenza di rendere operative le decisioni che verranno assunte dal Consiglio.