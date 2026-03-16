A Civitavecchia 4 posti per il Servizio Civile 2026: “La Scuola di Tonino l’Invisibile” contro la dispersione scolastica

Il CMFP Civitavecchia cerca giovani (18-28 anni) per un un’esperienza di volontariatoretribuito di 12 mesidall’alto valore educativo e formativo; 2 posti riservati a chi ha ISEE ≤ 15.000 €.

Il Centro Metropolitano di Formazione Professionale (CMFP) di Civitavecchia apre le selezioni per 4 volontari del Servizio Civile Universale nell’ambito del progetto “La Scuola di Tonino l’Invisibile”, promosso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in collaborazione con Arci Servizio Civile.

L’iniziativa è rivolta a giovani tra i 18 e i 28 anni e offre un’esperienza formativa e retribuita della durata di 12 mesi, con un impegno di circa 25 ore settimanali e un assegno mensile di 519,47 euro.

I volontari saranno impegnati presso il CMFP di Civitavecchia (Piazzale Frati Cappuccini, 1 – codice sede 225831) e affiancheranno docenti e operatori nelle attività educative rivolte agli studenti dei percorsi di formazione professionale. Tra le attività previste: supporto allo studio, organizzazione di laboratori formativi, iniziative di socializzazione e monitoraggio dei percorsi educativi.

Un progetto per contrastare la dispersione scolastica

Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare l’inclusione e contrastare l’abbandono scolastico, offrendo agli studenti contesti educativi più partecipativi e di supporto.

Il titolo dell’iniziativa è ispirato al racconto “Tonino l’Invisibile” di Gianni Rodari, simbolo del diritto di ogni ragazzo a essere visto, ascoltato e valorizzato nel proprio percorso di crescita.

Posti disponibili e modalità di candidatura

Presso il CMFP di Civitavecchia sono disponibili 4 posti, di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità economiche (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro).

Il progetto ha una durata complessiva di 12 mesi (1.145 ore totali).

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) del Servizio Civile Universale, utilizzando SPID (livello 2) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’8 aprile 2026 alle ore 14.00. Tutte le informazioni sul progetto e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito:

https://formazione.cittametropolitanaroma.it/notizie/servizio-civile-universale-2026-28-posti-roma-progetto-scuola-tonino-linvisible