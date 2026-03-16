Ladispoli, attivo presso l’URP il servizio del Facilitatore Digitale

L’assessore Marongiu: “Fino al 30 aprile ci sarà un figura in grado di fornire assistenza per pratiche che richiedono l’identità digitale”

L’Amministrazione comunale ricorda che, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di piazza Falcone, è attivo il servizio del Facilitatore Digitale, un supporto gratuito rivolto a tutti i cittadini, senza limiti di età.

Il servizio nasce con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei principali strumenti digitali della Pubblica Amministrazione, offrendo assistenza nella creazione e gestione degli account per i servizi nazionali più diffusi – come SPID, App IO e Carta d’Identità Elettronica (CIE) – oltre che supporto nella risoluzione di eventuali problematiche legate sia alle piattaforme nazionali sia ai servizi digitali comunali.

“Fino al 30 aprile – dichiara l’Assessore con delega all’URP, Daniela Marongiu – sarà possibile avvalersi di una figura professionale qualificata in grado di fornire assistenza per l’espletamento di pratiche che richiedono l’identità digitale, come ad esempio la presentazione della domanda per il bonus affitti (con scadenza il 20 marzo) o altre richieste amministrative online”.

Il Facilitatore Digitale è presente stabilmente presso l’URP del Comune, in piazza Falcone: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Il servizio è accessibile senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa rientra nelle attività di supporto alla cittadinanza per favorire l’inclusione digitale e rendere sempre più semplice e immediato l’accesso ai servizi pubblici online.