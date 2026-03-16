Cerveteri baciata dalla fortuna: vinti quasi 24mila euro al Lotto –

Festeggia il Lazio grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 13 e sabato 14 marzo vinti oltre 54mila complessivi nella regione, considerando i premi più alti. Venerdì 13 in Piazza San Pietro a Cerveteri, in provincia di Roma, colpo da 23.750 euro – vincita più alta della giornata – grazie a tre ambi e un terno. Nella stessa estrazione, nel punto vendita in Via Calatafimi a Pidiemonte San Germano, in provincia di Frosinone, premio da 9.750 euro con tre ambi e un terno. Mentre in Via Roccagorga a Sezze, in provincia di Latina, vinti 8.333 euro grazie ad un ambo. Sabato in Via Gregoriana a Frascati, in provincia di Roma, colpo da 13.075 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro, per un totale di 291,7 milioni di euro da inizio 2026.